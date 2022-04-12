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  3. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? AK Partili vekilden açıklama

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? AK Partili vekilden açıklama

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? AK Partili vekilden açıklama

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, katıldığı bir televizyon programında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nergis, “Pandemiden kaynaklı üretimde yaşanan sıkıntı ve sorunlar nedir, işte haliyle vatandaş, üretim, tüketimi karşılamayınca fiyatlar yukarı çıktı. Böyle bir problem var. Yaz sezonu mutlaka pazardan bu yangın dinecek. Ürün bolluğu olunca mutlaka fiyatlar düşecek. Henüz her ürüne rahat ulaşılamıyor. Yurt dışına da ihracat yapılıyor. Biraz onun da etkisi var” dedi. 

Asgari ücrete ek zam taleplerine ilişkin de konuşan Nergis, ''Ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Sanım Temmuz- Ağustos gibi bakanımız ve hükümetimizde o yönde bir açıklama yaptı. Sanki Ağustos gibi olabilir'' dedi. 

Etiketler asgari ücret açıklama
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