Temmuz'da en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının enflasyon ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi olduğunu açıkladı.

İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro %7,75, Amerikan Doları %5,45 ve külçe altın %5,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %5,85 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %9,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euro %6,51, Amerikan Doları %4,24 ve külçe altın %4,02 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %6,93 ve DİBS %10,60 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Temmuz 2023







Euro, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,93 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Temmuz 2023







Altı aylık değerlendirmeye göre Euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,81 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Temmuz 2023







Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %81,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %77,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %17,90, Euro %13,58 ve Amerikan Doları %4,89 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %18,71 ve mevduat faizi (brüt) %19,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %15,25, Euro %11,03 ve Amerikan Doları %2,53 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %20,54 ve mevduat faizi (brüt) %21,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Temmuz 2023

