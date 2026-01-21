Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın: Bilgisayarlara el konuldu

Çin'in e-ticaret devi Temu'nun Türkiye'deki ofisine baskın yapıldığı ve bilgisayarlara el konulduğu bildirildi.

Çin merkezli e-ticaret devi Temu'nun Türkiye'deki ofisine baskın düzenlendi.

Reuters'de yer alan habere göre, Çinli PDD'nin sahibi olduğu Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara el konulduğunu söyledi ve "Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket edeceklerini" belirtti.

Temuı'ya yapılan operasyon, Temu'nun Dublin'deki Avrupa genel merkezine, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin Çin devletinin olası haksız sübvansiyonlarıyla ilgili endişeleri nedeniyle baskın düzenlemesinin ardından geldi.

30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırılmıştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi yurtdışı e-ticaret platformlarından alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti tamamen kaldırılmıştı. 6 Şubat 2026 itibariyle yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi platformlardan yapılan ve tutarı ne olursa olsun tüm yurt dışı siparişleri gümrük işlemine tabi olacak.

Reuters