Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın iddiası sonrası ilk açıklama

Çin'in e-ticaret devi Temu'nun Türkiye'deki ofisine baskın yapıldığı ve bilgisayarlara el konulduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Rekabet Kurumu, Temu’nun Türkiye ofisinde yapılan yerinde incelemeyle ilgili olarak, bu durumun bir soruşturma başlatıldığı anlamına gelmediğini açıkladı. Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, bilgisayarlara el konulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı paylaşıldı.

Çin merkezli e-ticaret devi Temu'nun Türkiye'deki ofisine baskın düzenlendiği iddia edildi. Reuters'de yer alan habere göre, Çinli PDD'nin sahibi olduğu Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara el konulduğunu söyledi ve "Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket edeceklerini" belirtti.

Bu haberin ardından Rekabet Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı Temu hakkında inceleme yürütüldüğünü doğrulayan Rekabet Kurumu ise bilgisayarlara el konulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, incelemenin de soruşturma açıldığı anlamına gelmediği vurgulandı.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında "Halihazırda basına da yansıyan ve yürütülmekte olan incelemenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve tarafların haklarının korunması amacıyla, mevcut aşamada söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılması mümkün değildir. Sürecin ilerleyen aşamalarında incelemeye ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırılmıştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi yurtdışı e-ticaret platformlarından alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti tamamen kaldırılmıştı. 6 Şubat 2026 itibariyle yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi platformlardan yapılan ve tutarı ne olursa olsun tüm yurt dışı siparişleri gümrük işlemine tabi olacak.