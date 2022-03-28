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TESK'ten Erdoğan'ın duyurduğu KVD indirimi ile ilgili açıklama

TESK'ten Erdoğan'ın duyurduğu KVD indirimi ile ilgili açıklama

TESK'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı KDV indirimi ile ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı alındığını açıkladı. KDV indirimi kararı gündem olurken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den karara ilişkin açıklama geldi.

Palandöken, Twitter hesabından, Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"SEVİNDİRİCİ OLDU"
Bendevi Palandöken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." (AA)

Palandöken geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ÖTV ve KDV oranlarıyla ilgili şunları dile getirmişti:

"Çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerine herkesin ulaşabilmesi için ÖTV oranı sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli."

Etiketler tesk kdv indirim
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