Tesla'dan tarihi Bitcoin kararı! Elon Musk duyurdu

Ünlü iş insanı Elon Musk, kurucusu olduğu otomobil üreticisi Tesla, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Musk, kripto parayla otomobil satın alınabileceğini duyurdu.

Ocak ayında Elon Musk, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Ardından Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da artık ödemelerin kripto paralarla yapılacağını da eklemişti.

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmuştu. Açıklamalardan sonra Bitcoin'in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekor kırarak ve 43,968 dolara çıkmıştı.

ÖDEMELERDE KRİPTO PARA BAŞLADI

Dünyaca ünlü isim Elon Musk, CEO’su olduğu dünya devi Tesla’nın araçlarının satışında Bitcoin’i (BTC) ödeme yöntemi olarak kullanmaya başladığını duyurdu.

Elon Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin'de hareketlilik yeniden başladı. Son bir saatte Bitcoin yüzde 2,8'lik bir artışla 55 bin 261,90 dolar seviyesinde seyrediyor.