The Stay Warehouse Yılın Oteli Seçildi

Tasarım ve konforun buluştuğu The Stay Warehouse, Food & Travel 2021 Reader’s Choice Awards’ta uluslararası alanda yılın oteli seçilerek ‘International Hotel of The Year’ unvanına layık görüldü.

Alaçatı’da özgün ve sıra dışı bir yapıda özel bir konaklama imkânı sunan The Stay Warehouse, Food & Travel 2021 Reader’s Choice Awards’ta uluslararası alanda ‘Yılın Oteli’ seçildi. 80’li yıllarda bir depo olarak kullanılan ve adının ilhamını buradan alan The Stay Warehouse’da 24 süitin her biri 40 metrekarelik genişlikleriyle, rafine konforu özel alanlara da taşıyor. Türkiye’deki uluslararası sertifikalı ilk karbon nötr otel grubu The Stay bünyesinde yer alan The Stay Warehouse, bahçesindeki bin yıllık zeytin ağacının gölgesinde sürdürülebilirlik felsefesini özgün konaklama deneyimiyle bir araya getiriyor. The Stay Warehouse, lokal tatlarla harmanlanan lezzetli menüsü, ısıtmalı açık havuzu, geniş bahçesiyle sakin bir ortam sunuyor. Otel, yıl boyu devam eden sanat etkinlikleri, konserler, festivallerle de huzur ve eğlencenin buluştuğu bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Bulunduğu bölgeyi hissetmek isteyen misafirler ise ister klasik ister elektrikli bisikletler ile ya da doğa yürüyüşü yaparak keşfe çıkabiliyor. Şömine başında, geniş bir kütüphanede farklı dünyalara yolculuk yaparak dinlenmenin de mümkün olduğu The Stay Warehouse, yılın her döneminde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.