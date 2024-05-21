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  3. 3 yıl sonra ilk kez... THY o ülkeye seferlere yeniden başladı

THY 3 yıl sonra Kabil seferlerine yeniden başladı

THY 3 yıl sonra Kabil seferlerine yeniden başladı
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Türk Hava Yolları, 21 Mayıs itibarıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşları yeniden başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket bugün İstanbul'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşla seferleri yeniden başlattı.

Kabil seferleri salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı icra edilecek.

Yolcular, İstanbul’dan Kabil’e gidiş-dönüş 805 dolardan (vergi ve harçlar dahil) başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirebilecek.

AA

Etiketler THY türk hava yolları kabil afganistan
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