  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 23 Ekim 2020 15:23

THY, 649 uçakla ilk sıraya yerleşti

11 Haziran tarihi itibariyle uçuşlara yeniden başlayan THY, Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre 649 uçuşla ilk sırada yer aldı.

THY, 649 uçakla ilk sıraya yerleşti
A+ A-

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.10.2020 tarihindeki trafik verilerini gösteren grafikte bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 649 uçuşla en üst sırada yer aldı. Tebrikler" dedi.

Eurocontrol'ün paylaştığı verilere göre ilk sırada yer THY'yi, Ryanair, Air France ve Lufthansa takip etti.

trafik , THY , Türk Hava Yolları , ilk sıra
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM