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THY filosuna 6 uçak daha ekleniyor

THY filosuna 6 uçak daha ekleniyor
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Uçak kiralama şirketi BOC Aviation 6 adet Airbus A321 NEO tipi uçağın kiralanması konusunda Türk Hava Yolları (THY) ile anlaştıklarını duyurdu. Uçakların 2027 yılında teslim edilmesi öngörülüyor.

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY, uçak filosunu genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda havayolu şirketi Uluslararası leasing şirketi BOC Aviation bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma gereği BOC Aviation şirketinden 6 adet Airbus A321 NEO tipi uçak havayolu şirketi tarafından kiralandı. Uçakların THY filosuna 2027 yılında katılması ön görülüyor. THY’nin filosunda 472 uçak bulunuyor.

  

DHA

Etiketler THY türk hava yolları Airbus A321 NEO uçak kiralama
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