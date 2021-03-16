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THY günlük 649 uçuşla yine zirvede!

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Mart'ta 649 günlük ortalama uçuş yaparak yine Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8 ile 14 Mart arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 649 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 358 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 243 uçuşla KLM, 4. sırasında 231 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 165 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 105 uçuşla British Airways yer aldı.

Etiketler thy sefer zirve
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