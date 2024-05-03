THY tecrübesiz kabin memuru alımı yapacak

Türk Hava Yolları (THY) tecrübesiz kabin memuru alımı yapılacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) yeni personel alımı duyurusu yaptı. Şirket, tecrübesiz kabin memuru alımı ilanı açtı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğan adaylara çağrıda bulunuldu. İkinci yabancı dil bilmenin avantaj olduğunun aktarıldığı ilanda, iyi derecede ingilizce ise temel şartlar arasında gösterildi.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar ise kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin kariyer sitesinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

AA