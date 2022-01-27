THY'de istifa depremi!

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiğini, yerine Ahmet Bolat'ın getirildiğini iddia etti. Aycı ile birlikte THY İcra Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilotu Mithat Görkem Aksoy'un da istifa ettiği öne sürüldü.

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Twitter hesabından önemli bir iddiayı dile getirdi. Havacılık alanındaki değerlendirmeleriyle bilinen Kıdık, şunları yazdı:

"THY Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı, İlker Aycı istifa etti. Yerine Ahmet Bolat getirildi. İlker Aycı ile birlikte Muzaffer Akpınar ve Cumhurbaşkanının Pilotu Mithat Görkem Aksoy da istifa etti.

THY de istifa eden Muzaffer Akpınar’ın yerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Pilotu Görkem Aksoy’un yerine de THY’den istifa ederek Katar’a giden Kaptan Fatih Kaçmaz getirildi.

THY yönetiminde değişiklik oldu. Katar’dan getirilmek istenen Kaptan Pilot Fatih Kaçmaz’ın ismi açıklanmıştı. Ancak Kaçmaz’dan habersiz yapılan bu açıklama Fatih Kaçmaz tarafından reddedildi."