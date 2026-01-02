  1. Anasayfa
  THY'den 100 milyar TL'lik yatırım hamlesi

THY'den 100 milyar TL'lik yatırım hamlesi

THY'den 100 milyar TL'lik yatırım hamlesi
Dünyanın en büyük havayolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, 2026 yılında 100 milyar TL'lik yatırımla birçok projenin temelini atacak.

İstanbul Havalimanı’nda 8 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve çok sayıda davetli katılacak. THY’nin 2026 yılı yatırım projeleri 100 Milyar TL’lik bir yatırımla 4,5 milyon Ton kapasiteli Dünya’nın en büyük hava kargo terminali, günlük 500 bin kişilik uçak içi ikram tesisi ve birçok projenin temeli atılacak. Ayrıca bu yılda kurulacak iki yeni veri merkeziyle mevcut teknoloji kapasitesi 5 katına çıkartılacak. Ayrıca Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde motor bakım merkezi hayata geçirilecek. Havayolu şirketi bu yıl 26 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak.

'BU GURUR BİZİM'

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar TL’lik yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu gurur bizim” denildi.

