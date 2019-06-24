THY'den 737 MAX açıklaması ! Seferlerde iptaller yaşanacak

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyüme stratejimiz dâhilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının adı iki büyük kazaya karışmıştı. Mart ayında Etiyopya'dan Kenya'ya uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağında 149 yolcu ve 8 mürettebatından kurtulan olmamıştı. 29 Ekim 2018'de ise Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.



