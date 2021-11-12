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THY'den Belarus kararı

THY'den Belarus kararı

Türk Hava Yolları, Belarus'ta yaşanan göçmen krizi nedeniyle Irak, Yemen ve Suriye vatandaşı olanlara bilet satmayacak.

Belarus'ta yaşanan göçmen krizi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) aldığı kararla Irak, Yemen ve Suriye vatandaşı olan yolculara bilet satmayacak. Havayolu şirketinin uygulamaya dün saat 18.30 itibariyle başladığı öğrenildi.

THY'den edinilen bilgiye göre, Irak, Yemen ve Suriye'den gelip Belarus'a seferi olan yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek. Ayrıca ilgili uygulamaya Belarus'ta oturumu olan Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları dahil edilirken, sadece diplomatik pasaportu olan yolcular seferlere kabul edilecek.

DHA

Etiketler thy belarus göçmen krizi
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