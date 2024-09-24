THY'den ''Pakistan Havayolları'' iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Uluslararası Havayolları'nı satın almak için görüşmelere başlandığı iddiasını yalanladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu’nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" dedi.