THY'den ''Pakistan Havayolları'' iddiasına yalanlama
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Uluslararası Havayolları'nı satın almak için görüşmelere başlandığı iddiasını yalanladı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu’nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol