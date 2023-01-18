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THY'den taşeron çalışanlarına kadro müjdesi

THY'den taşeron çalışanlarına kadro müjdesi
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Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu.

Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

 "NİSAN VE TEMMUZ AYINDA BİRER MAAŞ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"

Bu yıl personele verilecek başarı ödüllerini de arttırdıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yılı başarı ödülümüzün oranını kârımızın yüzde 15'ine yükselttik. Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız kârın yüzde 15'inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak."

Etiketler taşeron kadro müjde
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