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  3. 11 Ocak 2021 18:03

THY'den ventilli maske uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların uçak içerisinde ventilli maske kullanmaması gerektiğini açıkladı.

THY'den ventilli maske uyarısı
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.

 

 

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