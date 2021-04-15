THY'nin Boeing 737-MAX'i iki yıl sonra sefere başladı

THY, ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alınmasının ardından Boeing 737 MAX tipi uçağı, iki yıl aradan sonra Ankara'ya ilk seferini yaptı.

THY uçak filosunda bulunan ve 2019 yılında meydana gelen uçak kazalarının ardından uçuşları askıya alınan Boeing 737 MAX tipi iki uçağı iki yıllık aradan sonra gökyüzü ile buluştu.

Gerekli test uçuşlarının ardından TC-LCA kuyruk tescilli uçak bugün İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilen uçuşla ilk seferini yaptı.

Ankara'ya yapılan uçuşta THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin de aralarında 96 yolcu yer aldı. İki yıllık aradan sonra ilk seferini yapan 'Tokat' adlı TC-LCA kuyruk tescilli Boeing 737 MAX tipi uçak Ankara'ya gitmek üzere saat 10.10'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Bu arada seferlere başlayacak olan diğer MAX tipi TC-LCE kuyruk tescilli uçağında önümüzdeki günlerde tarifeli uçuşlara başlayacağı öğrenildi.

BOEİNG MAX UÇAKLARININ YERE İNDİRİLMESİ HAKKINDA

10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı.

Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı almışlardı.

DHA