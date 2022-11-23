  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanı Muş, ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Muş, ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Muş, ihracat rakamlarını açıkladı
Güncelleme:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Dün itibariyle 2021 yılı toplam ihracat rakamımız olan 225,2 milyar doları geçmiş bulunmaktayız" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün itibariyle 2021 yılı toplam ihracat rakamımız olan 225,2 milyar doları geçmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Muş, Rekabet Kurulunun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.

Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde medya mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide marketlerdeki fiyatlamalara ilişkin olarak, "Değişik öneriler var. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" demişti.

Etiketler muş ihracat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Show TV'nin sevilen dizisinden kötü haber; final tarihi açıklandı
Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e: ''Öyle mıy mıy yok''
Deprem sonrası gökyüzünde dikkat çeken görüntü
Erdoğan'a en yakın isim açıkladı: ''Evet, Erdoğan Esed’le görüşecek''
Düzce'deki depremin tüyleri diken diken eden sesi
Deprem anında kaydedilen görüntü şoke etti! Işık patlaması kamerada
Depremin merkez üssü Düzce'den yeni görüntüler
Akaryakıta 2 indirim, 1 zam!
Darphane Altın Sertifikası'nda yatırımcıyı terste bırakan ayrıntı
HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı