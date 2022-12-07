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Ticaret Bakanı Muş'tan zincir marketlerle ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Muş'tan zincir marketlerle ilgili açıklama
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dönemde gündemden düşmeyen zincir marketlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlerle ilgili olarak, "Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM'nin yasalarını uygulamakla görevledir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, zincir marketlerin fiyat paylaşmasına ilişkin soruyu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde cevapladı. Bakan Muş, "Zincir marketlerin satış fiyatlarının Bakanlıkla paylaşılması. Piyasadaki diğer paydaşlarla da paylaşılacak. Elektronik olarak almış olacağız. Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM'nin yasalarını uygulamakla görevledir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

Etiketler zincir market açıklama
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