  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı 43 kimyasalın ithalatını yasakladı

Ticaret Bakanlığı 43 kimyasalın ithalatını yasakladı

Ticaret Bakanlığı 43 kimyasalın ithalatını yasakladı
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatının 1 Ocak itibariyle, kısıtlı istisnalar hariç olmak üzere tamamen sonlandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığınca 2025 yılı için hazırlanan ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğler, oyuncaklar, makineler, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabılar, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri, araç parçaları gibi pek çok ürün grubunun teknik düzenlemesine uygun ve güvenli bir şekilde ülkemiz piyasasına girmesi için ithalat aşamasında yürütülen denetimleri düzenliyor. Tebliğler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüş ve önerileri çerçevesinde her yıl güncellenerek yeniden yayımlanıyor" denildi.

'43 KİMYASALIN İTHALATI YASAKLANDI'

2025 yılı için yayımlanan tebliğlerde öne çıkan değişikliklere ilişkin, "İnsan ve araç güvenliği açısından oldukça kritik bir önemi haiz ürünlerden olan araç lastikleri, ilgili BM-AEK regülasyonları çerçevesinde denetlenmek üzere ilgili tebliğ kapsamına alındı. Araçlarda kullanılan LED ampullerle ilgili son dönemde gelen şikayetler üzerine, söz konusu ürünler denetim kapsamına alındı. Halihazırda denetim kapsamında olan özellikle tüketicilere yönelik ürünlere ilişkin ek mevzuatsal gereklilikler ilgili ÜGD tebliğlerine eklendi. Tüketici ürünleri, anne bebek ürünleri ile tekstil ve deri ürünlerinin ithalat aşamasında denetlendiği ilgili ÜGD tebliğlerine, Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği eklenerek, piyasaya arz edilecek ürünler için herhangi bir güvenlik açığı bırakılmaması hedeflendi. Uluslararası sözleşmelerden kaynaklı taahhütlerimiz çerçevesinde, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı 1 Ocak 2025 itibarıyla, kısıtlı istisnalar hariç olmak üzere tamamen sonlandırıldı. İlaveten, çevre ve insan sağlığı için tehlike arz eden 43 farklı kimyasal madde, ilgili tebliğe dahil edilerek ithalatı yasaklandı ve istisnai kullanımları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi kapsamında Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı aranan ürünlere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Tütün ve tütün mamullerinin ithalat denetimi kapsamında, şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatına ilişkin düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında yapılan ticari kalite denetimleri için esas alınacak standartlar yıl içerisinde yapılan tadiller dikkate alınarak güncellendi. Dış ticaretteki ürün güvenliği denetimine yönelik yukarıdaki değişikliklerin yanı sıra; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan idari para cezalarının alt ve üst hadlerinin, 2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldığı ilan edildi. Ticaret Bakanlığımız, ürün güvenliği alanındaki çalışmalarla, ithalatımızın disipline edilmesini, aynı zamanda vatandaşlarımızın ve sanayimizin teknik düzenlemelere uygun, güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak üzere tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecektir" denildi.

DHA

Etiketler ticaret bakanlığı ozon tabakası ithalat yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suudi Arabistan ekibinin başına geçen Fatih Terim için ilginç iddia Suudi Arabistan ekibinin başına geçen Fatih Terim için ilginç iddia TÜİK enflasyonu için gösterge rakam olan İstanbul'un aralık 2024 enflasyonu belli oldu TÜİK enflasyonu için gösterge rakam olan İstanbul'un aralık 2024 enflasyonu belli oldu İranlılar yeni yıla Türkiye'de sabaha kadar eğlenerek girdi İranlılar yeni yıla Türkiye'de sabaha kadar eğlenerek girdi Yılbaşı gecesine damga vuran iddia: ''Milli Piyango'da enteresan işler olmuş'' Yılbaşı gecesine damga vuran iddia: ''Milli Piyango'da enteresan işler olmuş'' Yılbaşı eğlencesi sonrası şüpheli ölüm Yılbaşı eğlencesi sonrası şüpheli ölüm Polise iş makinalı saldırı: 3 polis yaralandı Polise iş makinalı saldırı: 3 polis yaralandı Herkes onu evsiz sanıyordu; meğer herkesten daha zenginmiş! Herkes onu evsiz sanıyordu; meğer herkesten daha zenginmiş! Trafik magandalarına müjde! Magandalığınızın bedellerine zam geldi Trafik magandalarına müjde! Magandalığınızın bedellerine zam geldi Polisi görünce hem aracı hem de içindeki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce hem aracı hem de içindeki kadını bırakıp kaçtı Hadise O Ses Türkiye'de Narin için söyledi, tepkiler çığ oldu Hadise O Ses Türkiye'de Narin için söyledi, tepkiler çığ oldu
Mahkemeden banka kredisi dolandırıcılığında emsal karar Mahkemeden banka kredisi dolandırıcılığında emsal karar Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş genç sevgilisi ile aşkını ilan etti Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş genç sevgilisi ile aşkını ilan etti Tüm ATM'lerde nakit çekim için yeni dönem başladı Tüm ATM'lerde nakit çekim için yeni dönem başladı Su Burcu Yazgı Coşkun kendi rol aldığı dizideki adının anlamını bilemedi Su Burcu Yazgı Coşkun kendi rol aldığı dizideki adının anlamını bilemedi Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş gerçek yaşını açıkladı Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş gerçek yaşını açıkladı İstanbul'da yılbaşı sabahında binlerce kişi Filistin için sokaktaydı İstanbul'da yılbaşı sabahında binlerce kişi Filistin için sokaktaydı İki ülkenin daha Schengen hayali gerçek oldu İki ülkenin daha Schengen hayali gerçek oldu Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı Denizli'de eğitim uçağı boş araziye ters olarak düştü! Denizli'de eğitim uçağı boş araziye ters olarak düştü! Doğalgaz ve elektrikte abonelik, bağlantı, sayaç ücretleri de zamlandı Doğalgaz ve elektrikte abonelik, bağlantı, sayaç ücretleri de zamlandı