  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ticari kredi faizleri 2,5 yılın en yüksek seviyesinde

Ticari kredi faizleri 2,5 yılın en yüksek seviyesinde

Ticari kredi faizleri 2,5 yılın en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 24 Aralık haftası itibariyle 2,65 puan yükselişle yüzde 23,56’ya çıkan ticari kredi faizleri, Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 24 Aralık haftası itibariyle ticari kredi faizleri 2.65 puan yükselişle yüzde 23.56’ya çıktı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; son yılların haftalık en sert artışı yaşanırken kredi faizinde yüzde 23,56’lık seviye 19 Temmuz 2019 haftasından bu yana en yüksek veriye işaret ediyor. Böylece Merkez Bankası’nın yüzde 14 politika faiziyle ticari kredi faizleri arasındaki makas daha da açıldı ve 9,5 puanı geçti.

Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 177 baz puan artışla yüzde 17,09 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla yüzde 0,65 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 0.24’e çıktı.

TL bazlı konut kredi faizleri 32 baz puan artışla yüzde 17,59; taşıt kredi faizleri 272 baz puan artışla yüzde 26,36 ve ihtiyaç kredi faizleri 303 baz puan artışla yüzde 28,21’e yükseldi.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 149 baz puan artışla yüzde 5,75 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 18 baz puan azalışla yüzde 3,51’e geriledi.

 

(Kaynak)

Etiketler ticari kredi faizleri kredi faizleri faiz faizler kredi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülben Ergen derin dekoltesiyle önce İbo Show'u ardından Ankara'yı salladı
AK Parti'den memur ve emekli zammı ile ilgili açıklama
Araç sahipleri dikkat: 1 Ocak 2022'den itibaren değişti
Mahsun Kırmızıgül'e büyük hüsran
''Para olsa bile ürün bulamayacağız bir süreç geliyor''
Ece Seçkin boydan boya yırtmacıyla sosyal medyayı salladı
İsmail Saymaz bombaladı: Kazığın feriştahı hükümetten geldi!
Aleyna Tilki'den bomba itiraf: Reşit değilken Justin Bieber bana yürüdü
Beren Saat: Ben Bihter değilim
Zamlar tüm hızıyla devam ediyor: Ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi