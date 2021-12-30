Ticari kredi faizleri ortaya çıkardı; faizler düşmüyor, artıyor!

Merkez Bankası son üç ayda faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e çekti, AKP’li Cumhurbaşkanı her fırsatta ‘faizler düşecek’ dedi ancak yıl sonunda kredi faizleri yüzde 40’lara dayandı.

Piyasada son günlerde faiz fırtınası yaşanıyor. Merkez Bankası (TCMB) son üç ayda faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e çekerken, Cumhurbaşkanı ve diğer hükümet temsilcilerinden ‘düşük faiz’ mesajları gelirken, son dönemde bankaların mevduat ve kredi faizleri düşmek bir yana hızla artıyor.

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, Hem ihtiyaç hem de ticari kredilerde faizler yüzde 40’a dayanırken, mevduat faizinde de bankalar yüzde 25’e kadar çıktı.

Uzmanlar, enflasyonun yüzde 30’lara doğru gitmesinin, bankaların yıl sonu bilançoları ile sermaye yeterlilik oranına ilişkin kaygılarının ve TL likidite sıkışıklığının, kredi ve mevduat faizlerindeki artışta etkili olduğuna dikkat çekiyor.

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