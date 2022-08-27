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Ticari mevduatlar TMSF sigorta kapsamına alındı

Ticari mevduatlar TMSF sigorta kapsamına alındı

Ticari mevduatların TMSF sigorta kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı.

Etiketler ticari mevduat tmsf sigorta
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