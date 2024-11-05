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TİM Başkanı dün ''ülke batıyor'' demişti, bugün vazgeçti

TİM Başkanı dün ''ülke batıyor'' demişti, bugün vazgeçti
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe dün yaptığı "Ülke batıyor; yüzde 50 faiz oranıyla bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerinin aslında firmaların yaşadığı zorlukları ifade ettiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yüksek faiz oranlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerken yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadelere açıklık getirdi. Bir televizyon programında, "Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil" şeklindeki sözleri yanlış anlaşılan Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada aslında firmaların zor durumda olduğuna vurgu yapmak istediğini belirtti.

Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Röportajda, yüzde 50’yi aşan faiz oranlarıyla yatırım, üretim, istihdam ve nihayetinde ihracatın artırılmasının zor olduğunu vurgulamak istedim. İş dünyasında yüksek faiz beklentileri olumsuz etkiliyor, bu nedenle firmalar ciddi bir baskı altında. Konuyu açıklarken sehven 'ülke batıyor' dedim ancak aslında 'firmalar batıyor' demek istedim."

Ayrıca Gültepe, ihracatçıların yaşadığı rekabet zorluklarını dile getirerek TİM olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için üretim, istihdam ve ihracatı artırma gayretlerinin süreceğini ifade etti.

Etiketler mustafa gültepe tim TİM Başkanı Türkiye İhracatçılar Meclisi
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