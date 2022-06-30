TİS görüşmeleri tıkanınca işçiler greve çıktı

Atışkan Yapı'nın Eskişehir'de bulunan fabrikasında, Kristal-İş ile yapılan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı.

Kristal-İş Sendikası ile Atıkşan Yapı arasında süren TİS görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Sendikanın 16 Haziran’da ilan ettiği grev kararı geçen sürede anlaşmaya varılamaması üzerinde bugün (30 Haziran) işleme konuldu. Günün erken saatlerinden itibaren işçiler greve çıktı.

Kristal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada işçilerin talepleri şöyle sıralandı:

''Atışkan Yapı ile 2022 yılının Şubat ayından bu yana sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 60 madde ve geçici 3 maddeden oluşan taslak üzerinde henüz tam bir mutabakat sağlanamadı. Sözleşmede yer alan maddelerin sadece 3/2’sinde anlaşmaya varılabildi. Geriye kalan diğer maddelerin ise neredeyse tamamı ücret ve sosyal haklara yönelik talepleri içeriyor.



Ortalama ücretlerin asgari ücret seviyelerinde olduğu fabrikada işveren, verdiği tekliflerde uzlaşıdan çok ötede, yaşanan enflasyonun altında zam teklif ediyor. Bazı sosyal hak taleplerinin ise sözleşme taslağından tamamen çıkarılmasını istiyor.''