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  3. 02 Kasım 2020 13:45

TKYB Yönetim Kurulu Başkanı Demircan istifa etti!

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrıldığı bildirildi.

TKYB Yönetim Kurulu Başkanı Demircan istifa etti!
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan 01.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır." denildi.

AA

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