TKYB Yönetim Kurulu Başkanı Demircan istifa etti!

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan 01.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır." denildi.