TKYB Yönetim Kurulu Başkanı Demircan istifa etti!

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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan 01.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır." denildi.
AA
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