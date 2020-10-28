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  3. 28 Ekim 2020 13:18

TL eridi! Dolar ve altın yeni bir rekor! Piyasalar alev alev!

Dün 8,19 ile tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 8,29 TL'den, Euro/TL 9,73 TL’den, Sterlin/TL ise 10,75 TL'den işlem görüyor. Gram altın ise 506 TL'den fiyatlanıyor.

TL eridi! Dolar ve altın yeni bir rekor! Piyasalar alev alev!
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Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında yükselişe geçen dolar 28 Ekim’e de rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün TCMB'nin raporunun açıklanmasını takip eden piyasalar Merkez Bankası'nın yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 seviyesine yükseltmesinin ardından da yükselişini sürdürüyor.

Dün 8,19 ile tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 8,29 TL'den, Euro/TL 9,73 TL’den, Sterlin/TL ise 10,75 TL'den işlem görüyor. Gram altın ise 506 TL'den fiyatlanıyor.

Brent petrol 40,87 dolar seviyesinde.

Onsu 1.900 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 502/506, çeyrek altın 814/830, Cumhuriyet altını ise 3.349/3.289 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yurt içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi piyasalarda yarım gün işlem yapılacak.

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