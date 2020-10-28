TL eridi! Dolar ve altın yeni bir rekora koşuyor! Piyasalar alev alev!

Dün 8,19 ile tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 8,19 TL'den, Euro/TL 9,65 TL’den, Sterlin/TL ise 10,69 TL'den işlem görüyor.

Brent petrol 40,87 dolar seviyesinde.

Onsu 1.907 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 498/502, çeyrek altın 808/825, Cumhuriyet altını ise 3.326/3.360 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bugün 2020 yılının son enflasyon raporunu açıklayacak.

Yurt içi piyasalar Uysal'ın yılın son enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklandı.

Temmuz'da yapılan enflasyon raporu sunumunda bankanın 2020 için enflasyon beklentisi yüzde 8,9'a çıkarılmıştı. 2021 yılına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı.