TL’ye dönüşüm hesapları için yeni karar

Türk Lirası'na dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre, TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını Merkez Bankası belirleyecek. Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek. Dolar, euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak.