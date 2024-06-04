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TMO duyurdu: Fındık satışında yeni dönem

TMO duyurdu: Fındık satışında yeni dönem
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Toprak Mahsulleri Ofisi, sanayici ve ihracatçılara, ticari kredi kartıyla kabuklu fındık alma imkanı getirdiğini ifade etti.

TMO'dan yapılan açıklamada, dün itibarıyla yaklaşık 38 bin ton kabuklu fındığın satışa çıkarıldığı bildirildi.

Satışa çıkarılan 2023 mahsulü ürünün kilogram fiyatının 130 lira, 2022 mahsulünün kilogram fiyatının ise 126 lira olduğuna işaret edilen açıklamada, sanayici ve ihracatçının banka kredi maliyetlerinden etkilenmemesi için ticari kredi kartıyla alım yapma imkanı getirildiği aktarıldı.

Kredi kartıyla satışın ticareti kolaylaştırdığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Üreticimizin elinde fındık stoku kalmadığı, piyasalara arzın yavaşladığı gözlenince, ihracatımızın kesintiye uğramaması ve stoklarımızda bulunan ürünün değerlendirilmesi amacıyla haziran ayı için stoklardaki kabuklu fındığı satışa açtık. Satışa çıkarılan 38 bin ton kabuklu fındığa ciddi talep geliyor. Kabuklu fındık satışlarımızda daha önce denenmemiş kredi kartıyla satış şeklini kullanarak sanayicimiz ile ihracatçımızı rahatlatmak istedik."

Etiketler TMO Fındık kredi kartı fındık satışı üretici fındık üreticisi Toprak Mahsulleri Ofisi
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