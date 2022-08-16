TMO, fındık alım tarihini açıkladı

TMO, kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta 11 noktada başlayacak.

TMO'dan yapılan açıklamada, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının giderilerek depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabuklu fındık ortalama alım fiyatının 30 Temmuz'da açıklandığı anımsatıldı.

İlk etapta 22 Ağustos'ta alıma başlanacak 11 noktada TMO'ya kabuklu fındık satmak isteyen üreticilere randevu verme işlemlerinin bugünden itibaren yapılacağının belirtildiği açıklamada, hasat durumuna göre alım yapılacak nokta sayısının 50'ye kadar çıkarılacağı bildirildi.

ALIM KRİTERLERİ

Açıklamada, TMO'nun kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağına işaret edilerek, "Alım esnasında üreticilerimizin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlayarak alım noktalarına randevu aldığı günde getirmeleri önem arz etmektedir. Rutubet oranı yüzde 6,5'e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) yüzde 0,5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı olan fındıklar satın alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin kesinlikle satın alınmayacağı vurgulanan açıklamada, "Bunların yanında üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. 2022 yılında üreticilerimizin alım noktalarında kurutma kaynaklı mağduriyet yaşamalarının önüne geçilebilmesi için alımlarda uygulanacak maksimum rutubet oranı bu yıl yüzde 6,5'e çıkarılmıştır." bilgisi verildi.

Üreticilerin il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile irtibata geçerek 2022 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmelerinin önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ürün bedeli ödemeleri 21 gün içinde yapılacaktır. Üreticiler randevularını internet üzerinden 'http://randevu.tmo.gov.tr' veya TMO iş yerlerine müracaat ederek alabilecektir. Alımlarımız sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek ön planda olup bu kapsamda üreticilerimiz Genel Müdürlüğümüzde kurulan Alo Ürün Hattı'ndan 0 312 416 34 10 (8 Hat) fındık alımları konusunda bilgi alabileceklerdir. 2022/2023 dönemi kabuklu fındık alımlarının ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini dileriz."