  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TMSF, dev döner zincirini satışa çıkardı

TMSF, dev döner zincirini satışa çıkardı

TMSF, dev döner zincirini satışa çıkardı
Güncelleme:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner'i satışa çıkardı.

TMSF, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. ‘Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. İhale günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2025. Maydonoz Döner, 5 ülke 390'ı aşan şubesi ile hizmet veriyor.

Satış ilanında şu bilgiler yer aldı:
''İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

‘Şartname'de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00'a kadar "Satış Komisyonu"na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da ‘Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir.''

Satışa ilişkin detaylı bilgi TMSF'nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.

İHA

text-ad
Etiketler TMSF Maydonoz Döner satış kayyum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı! BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı! Boşanma aşamasındaki cani, eşini çocuklarının gözünün önünde katletti! Boşanma aşamasındaki cani, eşini çocuklarının gözünün önünde katletti! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! Dilan Polat duyurdu: ''Engin beni evden kovdu'' Dilan Polat duyurdu: ''Engin beni evden kovdu'' Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında A Milliler, Gürcistan'ı devirdi! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında A Milliler, Gürcistan'ı devirdi! A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor
Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu Çöpten atık toplayan şahsa linç girişimi Çöpten atık toplayan şahsa linç girişimi Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal'in katili kampüse böyle girmiş! Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal'in katili kampüse böyle girmiş! ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı