TMSF'den yüz milyonlarca TL'lik dev satış ilanı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bizim Menkul Değerler A.Ş.'yi 380 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine'nin mülkiyetindeki, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi satışa çıkardı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bizim Menkul Değerler AŞ (BMD Menkul) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin, Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin (BMD Menkul) paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de çıkan ilana göre şirketin muhammen bedeli 380 milyon lira...İhale şartnamesinin fiyatı da 100 bin lira olarak belirlendi. İhaleyle ilgilenen firmalar için veri inceleme ve tesis ziyaret izni ücretinin 250 bin lira olduğu kaydedildi. TMSF'den yapılan duyuruda ihale kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 19 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 14 Ekim saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale tarihi olarak ise 15 Ekim saat 10.00 olarak belirlendi. İhale TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.