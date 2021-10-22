TOBB da ekonomide isyan bayrağını açtı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nınn faiz indiriminin ardından döviz kurlarındaki dalgalanma ve uzun vadeli faizlerdeki artış nedeniyle reel sektörün ‘tedirgin’ olduğunu açıkladı.

Hisarcıklıoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir.

Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır.”

Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen sert faiz indirimlerine gitmesi nedeniyle Türk Lirası son iki günde dolar ve diğer para birimleri karşısında büyük değer kaybetti.

Faiz indiriminin ardından ekonomi ve iş dünyasından kimi isimlerse durum karşısındaki endişelerini dile getirdi.