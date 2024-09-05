  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TOGG'un tedarikçisi konkordato ilan etti

TOGG'un tedarikçisi konkordato ilan etti

TOGG'un tedarikçisi konkordato ilan etti
Güncelleme:

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da tedarikçilerinden biri olan Değişim Çelik, konkordato ilan etti.

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki en büyük projelerinden biri olan TOGG, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Projenin önemli tedarikçilerinden biri olan Değişim Çelik, konkordato ilan etti.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Ağustos tarihinde şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve bu süre zarfında 3 konkordato komiseri görevlendirdi.

Değişim Çelik, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG başta olmak üzere birçok otomotiv firmasına tedarikçi olarak hizmet veriyordu. Esma Yıldız, Mart ayında verdiği bir röportajda, TOGG ve diğer otomotiv markalarına sağladıkları hizmetleri vurgulayarak “Güçlü çelik stoğumuz ve sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sanayicilerin çözüm ortağıyız.” ifadesini kullanmıştı.

 

Etiketler Değişim Çelik fabrikası Değişim Çelik konkordato TOGG yerli otomobil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu: İntihar mı, cinayet mi? Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu: İntihar mı, cinayet mi? Teğmenlerin kılıçlı yemin töreninden yeni görüntüler ortaya çıktı Teğmenlerin kılıçlı yemin töreninden yeni görüntüler ortaya çıktı Hepsi İstanbul Havalimanı’nda bir Rus turistin üstünden çıktı: Polis gözlerine inanamadı Hepsi İstanbul Havalimanı’nda bir Rus turistin üstünden çıktı: Polis gözlerine inanamadı Milyonlarca emekliye zam şoku: 2025 yılı zam tahmini belli oldu Milyonlarca emekliye zam şoku: 2025 yılı zam tahmini belli oldu Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya'dan boğazda rüya gibi düğün Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya'dan boğazda rüya gibi düğün iPhone 16'dan bir sızıntı daha: İlk kez görüntülendi iPhone 16'dan bir sızıntı daha: İlk kez görüntülendi Sokak ortasında kadına şiddet: Anne ve kıza öldüresiye saldırı anı kamerada Sokak ortasında kadına şiddet: Anne ve kıza öldüresiye saldırı anı kamerada Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia Bir sigara grubuna daha zam geldi Bir sigara grubuna daha zam geldi Yağışlar geri geliyor: Pek çok ilimiz için sağanak yağış alarmı verildi Yağışlar geri geliyor: Pek çok ilimiz için sağanak yağış alarmı verildi
Öfkeli koca eşini taciz ettiklerini iddia eden motokuryeler tarafından bıçaklandı Öfkeli koca eşini taciz ettiklerini iddia eden motokuryeler tarafından bıçaklandı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek'in sahnedeki düğünü olay oldu Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek'in sahnedeki düğünü olay oldu AK Parti'yi de Erdoğan'ı da sarsacak anket sonucu açıklandı AK Parti'yi de Erdoğan'ı da sarsacak anket sonucu açıklandı Bugün benzin almayın; yarın benzine indirim geliyor Bugün benzin almayın; yarın benzine indirim geliyor Orta Vadeli Program açıklandı: Enflasyon ve büyüme tahminleri güncellendi Orta Vadeli Program açıklandı: Enflasyon ve büyüme tahminleri güncellendi Trafikte şampiyon kadın milli boksöre tokatlı saldırı Trafikte şampiyon kadın milli boksöre tokatlı saldırı 372 gün boyunca su altında kalmıştı; buldu, tamir etti, sahibine ulaştırdı 372 gün boyunca su altında kalmıştı; buldu, tamir etti, sahibine ulaştırdı İzmirlilerden Erkan Petekkaya'ya güneş enerjisi santrali tepkisi İzmirlilerden Erkan Petekkaya'ya güneş enerjisi santrali tepkisi Murat Ağırel ölümle tehdit edilmişti: 2 kişi gözaltında Murat Ağırel ölümle tehdit edilmişti: 2 kişi gözaltında Hem EYP ile hem de tabanca ile saldırdılar Hem EYP ile hem de tabanca ile saldırdılar