Toptan gözlük bezi

Tekstil sektörünün son yıllardaki en önemli ürünleri arasında gösterilen gözlük silme bezi imalatı 20 yıllık tecrübe ve donanımlı fabrikası ile firmamızda gerçekleştirilmektedir.

Gözlük silme bezi satışı ve imalatını en son teknolojinin vermiş olduğu imkanlarla gerçekleştiren fabrikamızda siparişleriniz bütçenize uygun fiyatlarla teslim edilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizin tekstil denildiğinde ilk akla gelen şehri Bursa’da bulunan fabrikamızda sizlere sunduğumuz tüm ürünler yüksek kalite standartlarımızla üretilmektedir. Tekstil sektöründeki yenilikleri her an takip eden yetkililerimiz ve ar-ge ekibimiz en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sizlere sunmaya çalışmaktadırlar. Micro fiber temizlik bezleri en hassas yüzeylerde çizmeden maksimum temizlik sunarken yıllarca yanınızdan ayıramayacağınız bir parçanız olacaktır. Rekabetçi piyasa şartlarında marka olabilmenin yollarından biri de şüphesiz reklam olduğundan sizlerin siparişleri ile hazırladığımız bezlerin üzerinde farklı tasarımlar gerçekleştirebilmekteyiz. Markanızın logosu, kampanyanızın sloganı, şirket renkleriniz ve aklınıza gelen tüm görseller bezlerin üzerinde uygulanabilmektedir.

Bir sandalyede otururken bir microfiber bez ile bir gözlük temizliği

Gözlük bezleri fabrikamızda istenilen ölçülerde hazırlanabilmekle beraber yetkililerimiz sizlerden gelecek talepleri yerine getirmekten yüksek memnuniyet duyacaklardır. Gözlük bezi imalatının gerçekleştirildiği fabrikamızda görev yapan çalışanlarımız sizlere en iyi hizmeti verebilmeleri için periyodik olarak eğitimlere tabi tutulmaktadırlar.

Polyester ve polimidden malzemelerden üretilen bezlerin sağlığınıza zarar vermesi veya risk oluşturması mümkün olmamakla birlikte yapılan testler de bu konuda kesin verilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Son teknoloji makinelerle sizlerin siparişleri doğrultusunda hazırlanan mikro fiber bezlerin kalitesi ve teslim süresine uyulması konusunda başta yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımız maksimum özeli göstermektedirler.

Yurt dışı pazarda da tanınır bir marka olmayı başaran firmamız müşterilerinin talepleri doğrultusunda farklı kumaş çeşitlerini de hazırlayacak teşkilata sahiptir. Gözlük silme bezi çeşitleri ve özel siparişleriniz için bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır.

Kaynak : https://www.tekstu.com.tr/toptan-gozluk-bezi.html