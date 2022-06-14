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Toyota, Sakarya fabrikasında üretimi durduruyor

Toyota, Sakarya fabrikasında üretimi durduruyor

Japon devi Toyota, Sakarya'daki fabrikasında tedarik sıkıntısı nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

Toyota, Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki fabrikasında tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Bayram tatilinin de sürece eklenmesi ile 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrikada üretime ara verilecek.

Toyota açıklama yaptı

Konuyla ilgili Dünya gazetesine değerlendirme yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, yetkilileri, “Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa’daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, Adapazarı’ndaki fabrikasında Toyota Corolla ve Toyota CH-R modellerini üretiyor.

Etiketler toyota sakarya fabrika üretim
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