Toyota Türkiye üretime verdiği arayı uzattı

Sözcü Gazetesi’nden Emre Özpeynirci’nin haberine göre Toyota, Sakarya fabrikasında üretim arasını yeniden uzattı. Japon marka üretim arasını önce 27 Nisan’dan 4 Mayıs’a uzatmıştı, bugün ise 11 Mayıs olarak güncelledi. Tofaş da 2 gün önce üretim arasını 4 Mayıs’a uzattığını açıklamıştı.

Türkiye’de bazı otomotiv şirketleri art arda araları uzatırken, bazıları ise tüm risklere karşı üretime hazırlanıyor. Dün Mercedes ve Honda, bugün ise Karsan 20 Nisan’dan itibaren gerekli tedbirleri alarak üretime sınırlı çalışanla yeniden başlayacağını açıkladı.

Anadolu Isuzu ise 13 Nisan’da üretime yeniden başlamıştı. Üretime geçen veya geçmeye hazırlananlar hakkında çok ciddi eleştirilerde yapılmaya başlandı.



