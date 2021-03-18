TPAO açıkladı; bir ilimizde daha doğalg gaz bulundu!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan, Türkiye'nin denizlerinde 10 bin 700 kilometrekarenin sismik çalışmasının tamamlanmak üzere olduğu açıklandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'de Sakarya Doğal Gaz Sahası'ndaki keşif sonrası bölgede oluşabilecek yeni potansiyellerin daha iyi anlaşılabilmesi için Türkiye'nin deniz sınırlarına dayandırılmış 10 bin 700 kilometrekarelik alanın sismik çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

TPAO'nun 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, TPAO'nun, 2009 ve 2019 yılları arasında 15 milyar dolar yatırım karşılığında 20 milyar dolar gelir elde ettiğini, KKTC, Azerbaycan, Irak, Rusya, Afganistan ve derin denizlerde arama ve üretim faaliyetlerini yürüttüğünü anımsattı.

Açık denizlerde yapılan petrol aramacılığında ihtiyaç duyulan petrol arama hizmetlerinin TPAO bünyesinde oluşturulan şirket tarafından yürütüldüğünü aktaran Bilgin, "Burada derin deniz saha hizmetleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan saha hizmetleri, yerli ve milli imkanlarda, hızlı ve esnek ayrıca yüksek standartlarda düşük maliyetli ve çözüm odaklı olarak sunuluyor. Öte yandan, 2020 yılında petrol üretimimiz ortalama günlük 51 bin 600 varil olarak gerçekleşti. Bu miktar, 1999'dan bu yana üretilen en büyük yerli üretimdir. 2021 yılında itibaren ise günlük üretimi 60 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

SAKARYA DOĞAL GAZ SAHASI KEŞFİ

Dünyada, 2020 yılının en büyük keşifleri sıralandığında, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası keşfinin dünyanın ikinci büyük keşfi ve denizlerde yapılan en büyük keşif olduğu bilgisini paylaşan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz'in Zonguldak açıklarında, Sakarya Doğal Gaz sahasındaki keşif, 2019 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 200 kilometrekare alanda üç boyutlu olarak yapılmış sismik bir çalışmadır. Bu sismik alanın belirlenmesi daha önce yapılmış olan 2 boyutlu sismik aramalara dayandırılmıştır. Karadeniz'de Sakarya Doğal Gaz sahasındaki keşif sonrası, bölgede oluşabilecek yeni potansiyellerin daha iyi anlaşılabilmesi için, Türkiye'nin deniz sınırlarına dayandırılmış 10 bin 700 kilometrekarelik alanın sismik çalışması tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmanın yaklaşık yüzde 96'sı bitmiştir. Bu sismik çalışma, 1 hafta 10 gün içerisinde tamamlanarak işleme, proses arkasından da yorumlamaya hazır hale gelecektir."

Bilgin ayrıca TPAO'nun 2021 yılı hedefleri olarak Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi ile rezervuarların tamamlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TPAO Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Öte yandan KİT Komisyonunda görüşülmesi planlanan Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin,15 Ağustos 2015 tarihinde Özelleştirme Kapsam ve Programı'na alındığı aktarıldı.

Komisyonda, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 idare hissesinin satışı amacıyla ihaleye çıkıldığı anımsatıldıktan sonra şu bilgiler paylaşıldı:

"20 Ekim 2016'da sonuçlandırılan ihalede 490 milyon lira Zülfikarlar Holding AŞ'den en yüksek teklif alınmış, 28 Aralık 2016 tarihli 2016/90 sayılı ÖYK kararıyla satış onaylanmış. Resmi Gazete'de ise ÖYK kararı yayımlanmıştır. Zülfikarlar Holding AŞ grup şirketi olan Turkuaz Petrol Ürünleri AŞ ile 4 Nisan 2017 tarihinde imzalanan satış sözleşmesiyle şirket hisselerinin özel sektöre devri tamamlanmıştır."