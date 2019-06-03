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  3. 03 Haziran 2019 16:10

Trump: ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD'nin "milyarlar" kazandığını vurguladı. Çin'in ise rekabet gücünü sürdürebilmek için ''para yaktığını'' ileri sürdü.

Trump: ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor
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Trump, Pazartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında, Çin’in karşılıklı ticarette rekabet gücünü sürdürebilmek için “para yaktığını” ileri sürdü.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in, ürünlerinin küresel piyasalardaki satışlarını sürdürebilmek için teşvikler verdiğini belirten Trump, paylaşımında şöyle dedi:

"Pek çok firma vergilerden kaçabilmek ve başka ülkelerde iş yapabilmek için Çin’i terkediyor. Maliyetler ya da enflasyonda gözle görülür bir artış yok; ancak, ABD milyarlar kazanıyor."

DHA

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