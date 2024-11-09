Trump için kesenin ağzını açan Elon Musk 384 katını kazandı

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı destekleyen Elon Musk, seçim kampanyası için 130 milyon dolardan fazla harcadı. Musk'ın serveti bir haftada 50 milyar dolar arttı. Böylece Musk'ın seçim yatırımı 384 kat kazandırmış oldu. Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak rekor kırdı.

Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. ABD'de Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesinin ardından Tesla'nın ayrıcalıklı bir konum elde edebileceği beklentileri arttı. Tesla'nın CEO'su Musk, Trump'ın en büyük destekçisi konumundaydı. Kampanya sürecinde 130 milyar dolardan fazla bağışlamıştı. Şirketin hisseleri, dün yüzde 8 yükselişle 321 doları aştı. Piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı. 6 aylık periyotta ise şirketin hisseleri yüzde 87 yükseldi. ABD'de Tesla'ya yönelik bazı düzenleyici kararların ertelenebileceği iddia edildi. Şirketin otonom araç teknolojileri için pozitif bir yasal çerçeve yaratılabileceği belirtildi. Tesla, ekim ayında robotaksi, robovan ve Optimus robot planını açıklamıştı. 50 MİLYAR DOLAR DAHA KAZANDI Öte yandan Musk'ın serveti seçimden bu yana yaklaşık 50 milyar dolar arttı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Musk'ın 5 Kasım itibarıyla toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu. Son veriler ise bu rakamın 314 milyar dolara çıktığını ortaya koydu.