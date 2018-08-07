Trump resti çekti: İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak

ABD yönetimi, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen bugün uygulamaya başladı. Avrupa Birliği ülkelerinin dün akşam saatlerinde verdiği, “Biz İran’la ticaret yapan şirketlerimizin yanındayız” mesaja ABD Başkanı çok sert yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden İran’a bugün resmen başlayan yaptırımları değerlendirdi. Trump, “İran ile herhangi bir iş yapanlar, kesinlikle ABD ile iş ve ticaret yapamayacak” dedi.

AB ülkelerinden flaş İran açıklaması

Trump, Avrupa Birliği ülkelerinin kendisine karşı İran’ın yanında durmasına da atıfta bulunarak, “Bu yaptırımlar en büyük yaptırımlar olacak ve Kasım ayında bir üst seviyeye çekilecek. Tek istediğim DÜNYA BARIŞI, başka bir şey değil” dedi.

DOLAR ALAMAYACAK, TİCARET YAPAMAYACAK

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Ayrıca, yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi. ABD'nin resmen başlayan ambargosu hakkında Tahran yönetiminden sıcak bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan pişman olacağını açıkladı.

İKİNCİ BÖLÜMÜ 5 KASIM’DA

Enerji sektörünü de kapsayan ikinci bölümü 5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların, son aylarda krizin eşiğine gelen İran ekonomisine büyük zarar vereceği belirtiliyor. İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de “yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlının işsiz kalabileceğini” belirterek, ABD'nin tek taraflı bu adımının ülkesine büyük maliyeti olacağına işaret etti.

Öte yandan ABD yönetimi, yaptırımları İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulayacağı için bu ambargolardan üçüncü ülkelerin de olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Ancak ABD Hazine Bakanlığı, diğer ülkelerin yaptırımlar nedeniyle uğrayabileceği potansiyel zararların tazmin edilmeyeceğini açıklamıştı.

