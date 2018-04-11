SON DAKİKA
RUSYA'DAN TRUMP'A JET CEVAP
ABD-RUSYA GERİLİMİNE ANKARA'DAN İLK TEPKİ
Gençlerin otostop macerası faciayla bitti
Gençlerin otostop macerası faciayla bitti
ABD-Rusya gerilimine Ankara'dan ilk tepki
ABD-Rusya gerilimine Ankara'dan ilk tepki
Rusya'dan Trump'a jet cevap
Rusya'dan Trump'a jet cevap
Başbakan Yıldırım piyasadaki yangının nedenini açıkladı
Başbakan Yıldırım piyasadaki yangının nedenini açıkladı
Yurtdışından alışveriş yapanlara kötü haber
Yurtdışından alışveriş yapanlara kötü haber
Depoları fulleyin ! Motorine 17 kr zam geliyor
Depoları fulleyin ! Motorine 17 kr zam geliyor
Silahlı saldırının ardından tartışılıyordu: O rektör istifa etti !
Silahlı saldırının ardından tartışılıyordu: O rektör istifa etti !
Dolar Twitter'ı da çökertti ! Twitter'a ''dolar'' yazmayın...
Dolar Twitter'ı da çökertti ! Twitter'a ''dolar'' yazmayın...
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 11 Nisan 2018 14:30

Trump'ın açıklaması doları zıplattı ! Rekor üstüne rekor

ABD Başkanı Trump'ın, ''Hazır ol Rusya, füzeler gelecek'' açıklamasının ardından dolar ve euro rekor kırdı.

Trump'ın açıklaması doları zıplattı ! Rekor üstüne rekor
A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapdı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" açıklaması sonrası döviz piyasası hareketlendi. 

Bankalararası piyasada sabah saatlerinde 4,1550 ile rekor kıran dolar/TL Trump'ın açıklaması sonrası 4,1944 ile rekor tazeledi.

Euro/TL de 5,1914'e çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. 

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti de 4,6915 ile rekorunu tazeledi.

Artan jeopolitik riskler, ABD yaptırımları sonrası Rus piyasalarında yaşanan sert kayıplar ve kendi iç riskleri nedeniyle TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeleri görüyor.

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklamasının askeri hareketlilik yaratacağı öngörülerinin jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplara paralel ve kendi iç riskleri nedeniyle dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi.

Küresel satış baskısının yanında yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

Uzmanlar, bugün ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışı ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

euro , dolar ne kadar , dolar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM