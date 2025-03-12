Trump'ın vergi kararı resmen yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararı yürürlüğe girdi.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin 12 Mart itibarıyla herhangi bir istisna veya muafiyet olmaksızın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Trump, Business Roundtable tarafından düzenlenen ve iş dünyanın temsilcileriyle bir araya geldiği etkinlikte, çelik ve alüminyumuna uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisine yönelik, "Daha da yükselebilir. Ne kadar yükselirse şirketlerin burada yatırım yapma ihtimali o kadar artar" ifadelerini kullandı. Trump, gümrük vergilerinin çok para kaybettireceğini de kabul etti.

AB'den misilleme

Avrupa Birliğinden (AB) ise Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine misilleme gecikmedi. AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'den AB'ye yapılan ithalata yönelik hızlı ve orantılı bir şekilde karşı önlemler alındığı duyuruldu. ABD'nin gümrük vergilerinden etkilenen ürünlere denk tutarda 26 milyar euro (28 milyar dolar) değerindeki ABD mallarına karşılık olarak ek gümrük vergisi uygulayacağı ifade edildi. AB'nin karşı tedbirlerinin iki adımda uygulanacağı belirtildi. İlk olarak, ABD'ye yönelik 2018 ve 2020 yıllarında uygulanan, ancak askıya alınan karşı önlemlerin 1 Nisan'da devreye sokulacağı, bunun 8 milyar Euro değerindeki AB çelik ve alüminyum ihracatına verilen ekonomik zarara karşı bazı ABD ürünlerini hedef aldığı aktarıldı. İkinci aşamada ise AB'nin Nisan ayı ortasına kadar ABD'nin gümrük vergilerine karşılık olarak yeni bir karşı önlem paketi uygulayacağı kaydedildi. Bunun da ABD'nin 18 milyar euro değerindeki ihracatını etkileyeceği vurgulandı.

"Açıklanan önlemler, böyle bir çözüm bulunması halinde her an geri alınabilir"

ABD'nin bu tür tarifeler uygulama kararının üzüntüyle karşılandığını, bu kararların haksız olduğu, transatlantik ticareti aksattığı, şirketler ve tüketiciler açısından zararlı olduğu ve çoğunlukla fiyat artışına yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "AB, bir çözüm bulmak için ABD yönetimiyle çalışmaya hazır olmaya devam ediyor. Açıklanan önlemler, böyle bir çözüm bulunması halinde her an geri alınabilir" ifadeleri kullanıldı.

"ABD 28 milyar dolarlık gümrük vergisine 26 milyar euroluk tedbirle karşılık veriyoruz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticari ilişkiler, dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor. Milyonlarca insana refah ve güvenlik getirdi, Atlantik'in her iki yakasında milyonlarca iş imkanı oluşturdu. Bu sabah itibariyle ABD çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında tarife uyguluyor. Bu önlemden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Tarifeler, gümrük vergisidir. İşletmeler için kötüdür, tüketiciler için daha da kötüdür. Bu tarifeler tedarik zincirlerini bozuyor. Ekonomiye belirsizlik getiriyor. İşleri tehlikeye atıyor. Avrupa'da ve ABD'de fiyatlar artacak. Avrupa Birliği tüketicileri ve işletmeleri korumak için harekete geçmeli. Bugün aldığımız karşı önlemler güçlü ve orantılı. ABD 28 milyar dolarlık gümrük vergisi uygularken, biz 26 milyar euroluk tedbirle karşılık veriyoruz. Bu, ABD tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor. Karşı önlemlerimiz iki adımda uygulanacak. 1 Nisan'dan itibaren başlayıp 13 Nisan'dan itibaren tamamen yürürlüğe girecek. Bu arada her zaman müzakereye açık olacağız. Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerle dolu bir dünyada, ekonomilerimizi gümrük vergileriyle yüklemenin ortak çıkarımıza olmadığına inanıyoruz. Anlamlı bir diyaloğa girmeye hazırız. AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic'i ABD ile daha iyi çözümler bulmak için görüşmelerine devam etmesi için görevlendirdim" ifadelerini kullandı.

ABD ilk kez tüm ülkelere gümrük vergisi uyguluyor

Çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergisi, Trump'ın ikinci döneminde ABD'nin ilk kez tüm ülkelere gümrük vergisi uygulaması anlamına geliyor. Kanada resmi verilere göre ABD'ye yapılan çelik ve alüminyum ithalatının en büyük kaynağını oluştururken, Brezilya, Meksika ve Güney Kore de ülkeye büyük miktarda çelik ihraç ediyor.

Donald Trump geçtiğimiz hafta Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönündeki kararname imzalamıştı. Trump, 3 Şubat'ta ise Meksika ve Kanada'ya yönelik vergi kararını, göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı sert önlemler alınması karşılığında 30 gün süreyle askıya almıştı.



Trump, 2017-2021'deki ilk başkanlık döneminde, Asya ve Avrupa ülkeleri üzerinden haksız rekabet yaşandığı gerekçesiyle benzer gümrük vergileri uygulamıştı. Ancak birçok ülke için muafiyet getirilmişti.

İHA