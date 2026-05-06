  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Tuborg, Türkiye'de İsrail bağlantısının görünürlüğünü azalatmaya mı çalışıyor ?

Tuborg, Türkiye'de İsrail bağlantısının görünürlüğünü azalatmaya mı çalışıyor ?

Tuborg, Türkiye'de İsrail bağlantısının görünürlüğünü azalatmaya mı çalışıyor ?
Güncelleme:

Türk Tuborg İsrail markası mı yoksa Hollanda şirketi mi? Kamuoyunda oluşan İsrail hassasiyeti sonrasında şirketin tabelası değişti. Ancak perde arkasına bakıldığında iştirak Hollandalı şirkete, çatısı ise İsrail şirketi CBC Group'a ait.

Türk Tuborg’un hisselerinin %94,99’u uzun süre İsrail merkezli International Beer Breweries şirketinin kontrolündeydi. Bu yapı da İsrail’in en güçlü ekonomik oluşumlarından biri olan CBC Grubu’na dayanıyordu. Ancak kamuoyunda boykot çağrıları yükselip tüketici tavrı netleşince, dikkat çekici bir hamle yapıldı: Hisseler hızla Hollanda merkezli INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE B.V. isimli bir şirkete devredildi.

Peki bu gerçekten bir değişim mi, yoksa yalnızca bir vitrin düzenlemesi mi?

CafeSiyaset.com'un haberine göre perde arkasına bakıldığında aslında hiçbir şeyin değişmediği görülüyor. Sermaye yapısı, kontrol mekanizması ve karar vericiler aynı kalmış durumda. Değişen yalnızca görünen yüz.

Daha dikkat çekici olan ise yönetim kadrosu. Şirketin üst düzey yöneticileri Aran Ernest Oelsner ve Joav Asher Nachshon… Bu isimler, hisse devrinden önce de görevdeydi, sonrasında da görevlerine devam ediyor. Yani “yeni şirket” söylemine rağmen yönetim anlayışında en ufak bir değişiklik söz konusu değil.

Bu noktada başka bir detay öne çıkıyor. Resmi kayıtlara göre söz konusu yöneticiler 2024 yılında İsrail vatandaşı olarak görünürken, Eylül 2025 itibarıyla Alman vatandaşı olarak kayda geçiyor. Aynı isimler, farklı uyruklar…

Bu durum ister istemez şu soruyu gündeme getiriyor: Bu bir tesadüf mü, yoksa bilinçli bir kimlik değişimi mi?

Ortaya çıkan tablo, şirketin İsrail bağlantısının görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir çabayı düşündürüyor. Hollanda merkezli bir yapı ve Alman vatandaşı yöneticiler ilk bakışta daha “nötr” bir izlenim yaratıyor. Ancak derinlemesine incelendiğinde, zincirin ucu yine aynı noktaya uzanıyor.

Bunu “tesadüfler zinciri” olarak değerlendirmek gerçekçi olmaz. Bu durum, kamuoyu tepkisini azaltmaya ve tüketici algısını yönlendirmeye yönelik bir strateji olarak okunabilir. Başka bir ifadeyle, etiket değişse de içerik aynı kalmaktadır.

Ancak göz ardı edilen önemli bir gerçek var: Türkiye’de tüketici bilinci artık çok daha yüksek. İnsanlar yalnızca ürünün adına değil, arkasındaki yapıya da dikkat ediyor. Kimin kazandığını, ekonomik akışın nereye yöneldiğini sorguluyor.

Bugün mesele yalnızca bir içecek markası değildir. Asıl mesele, tüketiciye karşı şeffaflık ve ekonomik ilişkilerin açıklığıdır.

Dünyanın birçok yerinde İsrail’e yönelik tepkiler artarken, boykot çağrıları da geniş bir alana yayılmış durumda. Türkiye’de de bu sürecin daha da güçlenmesi bekleniyor.

Sonuç olarak; şirket isimleri değiştirilebilir, merkezler taşınabilir, uyruklar yeniden düzenlenebilir. Ancak gerçekler değişmez. Tartışma da tam olarak bu noktada yoğunlaşmaktadır.

Kaynak : Cafesiyaset.com

Bu Haberleri Kaçırma...

Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!''
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!''
Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı!
Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı!
Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı!
Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı!
SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti
SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti
Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu
Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu
Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda!
Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda!
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
Etiketler Türk Tuborg İsrail tuborg cbc group ortaklık yapısı aran ernest oelsner joav asher nachshon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Açılış töreninde ''AK Parti yerine AKP'' krizi... Protokol bir anda buz kesti! Açılış töreninde ''AK Parti yerine AKP'' krizi... Protokol bir anda buz kesti! Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın! Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın! Sağlık sorunlarıyla boğuşan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Sağlık sorunlarıyla boğuşan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı 17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada 17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada Topladıkları bağışları cebe indirmişler! Dernek üzerinden milyonlarca liralık vurgun Topladıkları bağışları cebe indirmişler! Dernek üzerinden milyonlarca liralık vurgun Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim'' Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim'' İslam Memiş yeniden yükselişe geçen altın için yeni tahminini açıkladı İslam Memiş yeniden yükselişe geçen altın için yeni tahminini açıkladı Sıfır olarak satın aldığı aracı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Sıfır olarak satın aldığı aracı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda! Yağışlar rekor kırdı, Türkiye'nin yok olmaya yüz tutan cenneti yeniden canlandı! Yağışlar rekor kırdı, Türkiye'nin yok olmaya yüz tutan cenneti yeniden canlandı!
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!'' Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!'' Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevlerinde kabul yaşı 10 yaş daha yükseltildi! Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevlerinde kabul yaşı 10 yaş daha yükseltildi! Anne ve babalar dikkat! ''Ergenliktir'' demeyin: Çocuklarda bu 6 belirti büyük risk taşıyor! Anne ve babalar dikkat! ''Ergenliktir'' demeyin: Çocuklarda bu 6 belirti büyük risk taşıyor! Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum'' Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum'' Paylaştığı IBAN yüzünden 71 yaşındaki babasıyla tutuklanıp aynı koğuşta hapis yattı! Paylaştığı IBAN yüzünden 71 yaşındaki babasıyla tutuklanıp aynı koğuşta hapis yattı! Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 2'ye düştü! Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 2'ye düştü! Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo! Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo! Galatasaray'da bir devrin sonu! Eşyalarını toplayıp Milano'ya göndermiş bile! Galatasaray'da bir devrin sonu! Eşyalarını toplayıp Milano'ya göndermiş bile! SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti