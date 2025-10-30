TÜİK açıkladı: 2026'da enflasyon hesaplaması değişiyor

Türkiye İstatisik Kurumu, 2026 Ocak itibariyle enflasyon hesaplama sisteminde değişiklik yapılacağını duyurdu. Daha önce tüm harcama düzeylerinde ağırlıklar anketlerle belirlenirken, artık nihai tüketim harcamaları ile belirlenecek.

Türkiye İstatisik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temel yılı güncellemesi ve hesaplama sisteminde değişiklik yapılacağını bildirdi. Açıklamada, ''Hâlihazırda TÜFE’de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağı Hanehalkı Bütçe Anketidir. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları verilerinden elde edilecektir.'' denildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu duyuru, 2026 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yöntemsel güncellemelerine ilişkin genel çerçeveyi kamuoyunun bilgisine sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Avrupa Komisyonu kararları gereğince Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında 2026 yılı Ocak ayından itibaren TÜFE temel yılı 2025=100 olarak güncellenecektir. Bununla birlikte üye ülkeler tarafından amaca göre bireysel tüketim harcamaları sınıflamasının en güncel sürümü olan ECOICOP v2 kullanılmaya başlanacaktır. Ayrıca TÜFE ağırlıkları ana kaynağının Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları olması zorunlu tutulmaktadır.

Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde TÜFE hesaplama yöntemindeki bu kapsamlı değişikliklerin tamamı, TÜİK tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak 2026 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacaktır. Söz konusu uyum çalışmaları TÜİK tarafından son iki yıldır planlı biçimde yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, TÜFE’de halen kullanılmakta olan 2003=100 temel yılı, 2025=100 temel yılı olarak güncellenecektir. Mevcut TÜFE tarihsel serisi, zincir endeks yapısı korunan 2025=100 temel yılı ve ECOICOP v2 sınıflaması ile yeniden yapılandırılmış şekilde kamuoyuna sunulacaktır. Bu işlem, endeksin yeniden oluşturulmasını değil, yalnızca mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama yapısına uygun şekilde yeniden gruplanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, 2003=100 temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak; yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecektir.

Hâlihazırda TÜFE’de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağı Hanehalkı Bütçe Anketidir. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları verilerinden elde edilecektir. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecektir. Bu yapı sayesinde, endeksin hem bütünsel hem de ayrıntılı tüketim kalıplarını daha iyi yansıtması hedeflenmektedir.

Uygulanacak yöntemsel değişikliklere ilişkin tüm ayrıntılar, 2026 yılı Ocak ayı TÜFE haber bülteni ile birlikte paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.