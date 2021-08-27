TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,6 azalarak 78,2 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 100,8 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuz ayında 100,1 iken ağustosta yüzde 0,7 artarak 100,8 değerine yükseldi. Bu değer 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Mayıs 2018'de 101,7 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomik güven endeksi Nisan 2020’de sert düşüşlerle 58,4 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ağustosta yüzde 0,1 artarak 112,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 116,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 110,3, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 yükselişle 92,4 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,6 azalarak 78,2 değerine geriledi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.